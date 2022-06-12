Зеленский стал лауреатом премии Бориса Немцова за смелость

Премия Фонда Бориса Немцова за свободу вручается за "исключительную отвагу в борьбе за демократические ценности и права человека". В этом году среди кандидатов в лауреаты были включены представители Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в воскресенье, 12 июня, сообщается на сайте Фонда Бориса Немцова за свободу. Фонд был основан в Германии в 2015 году дочерью убитого российского оппозиционера Жанной Немцовой.

Премия вручается за "исключительную отвагу в борьбе за демократические ценности и права человека", говорится на сайте фонда. Ее ежегодно вручают общественным деятелям, журналистам и деятелям культуры.

В этом году в ситуации войны фонд решил номинировать на премию украинцев. Среди кандидатов на премию были мэр Киева Виталий Кличко, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, основательница подразделения боевых медиков-волонтеров Юлия Паевская (Тайра), советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович и другие. По результатам рейтингового голосования учредителей и Совета Фонда победителем стал президент Украины.

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