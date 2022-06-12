Россияне сегодня обстреляли две громады в Сумской области
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Враг сегодня обстрелял из гранатометов две громады в Сумской области - Миропольскую и Белопольскую.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
"Ситуация по состоянию на 21:00 12 июня 2022:
▪ Несколько за 8:30 утра враг начал обстрелы по территории Миропольской громады, 20 выстрелов из гранатомета.
▪️ Ближе к 14 часам было еще 3 взрыва на территории Белопольской громады.
Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.