Россияне сегодня обстреляли две громады в Сумской области

Враг сегодня обстрелял из гранатометов две громады в Сумской области - Миропольскую и Белопольскую.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Ситуация по состоянию на 21:00 12 июня 2022:

▪ Несколько за 8:30 утра враг начал обстрелы по территории Миропольской громады, 20 выстрелов из гранатомета.

▪️ Ближе к 14 часам было еще 3 взрыва на территории Белопольской громады.

Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.

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