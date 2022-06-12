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Украине необходимы современные системы противоракетной обороны. Их снабжение было возможным и в прошлом, и еще раньше, - Зеленский

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Украине необходимы современные системы противоракетной обороны. Их снабжение было возможным и в прошлом, и еще раньше, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает террором российские ракетные удары по украинским городам. По его мнению, поставка необходимых Украине систем ПВО было возможно еще в прошлом году.

Об этом он сказал в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"После ракетного удара по Тернопольской области в больницах находятся 10 человек. Никакого тактического или стратегического смысла в этом ударе не было. Как и в абсолютном большинстве других российских ударов. Это – террор", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что среди пострадавших – 12-летняя девочка из Харьковской области. "Только такие факты будут определять восприятие России в мире. Не Петр Первый, не Лев Толстой, а дети. Ранены и убиты российскими ударами", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, "Украине необходимы современные системы противоракетной обороны. Поставки таких систем были возможны и в этом году, и в прошлом, и еще раньше".

Смотрите: Последствия ракетного обстрела жилого дома в Чорткове на Тернопольщине. ВИДЕО

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Топ комментарии

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Цинізм і блюзнірство зашкалює,потворна гнида!!!!))
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Тому і були вилучини клістрони??)))
  • игор ємець
    Пошукай їх під асфальтом
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