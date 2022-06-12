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Китай утверждает, что не помогал России оружием в войне против Украины, а отношения с Россией являются "партнерством", а не "союзом"

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Китай утверждает, что не помогал России оружием в войне против Украины, а отношения с Россией являются "партнерством", а не "союзом"
Пекин не помогал России оружием в войне против Украины. А китайско-российские отношения являются "партнерством, а не союзом".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на ежегодной конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре заявил китайский министр обороны Вэй Фенхе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

"Позвольте прояснить в отношении Украины: Китай никогда не оказывал России материальную поддержку", - сказал Вэй, отвечая на вопрос об усилении связей Китая и РФ.

По словам министра, китайско-российские отношения являются "партнерством, а не союзом".

"Оно не направлено против какой-либо третьей страны", - сказал Вэй, добавив в то же время, что отношения и сотрудничество между КНР и РФ будут расти.

Вэй Фенхе также повторил традиционную для Пекина позицию о том, что Соединенные Штаты виновны в эскалации конфликта, предоставляя Украине оружие и поддержку и организовывая международные санкции против России.

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Топ комментарии

  • Aleksiey Ykropovich
    Брешуть Китайські мразоти!!!
    Сподіваюсь світ не пожалкує про те що мав бізнес з Китаєм....
  • Алекс Скела
    Еге ж!
    А китайці не підараси, а підори!
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    Вей Фенхе також повторив традиційну для Пекіна позицію про те, що Сполучені Штати винні в ескалації конфлікту, надаючи Україні зброю і підтримку та організовуючи міжнародні санкції проти Росії.-- китайським гейшам рашистського куйла , більше підходить окупація України і геноцид українського народу, на що вони дали добро куйлу перед олімпіадою .Позорні су,,,ари
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