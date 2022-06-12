В Гуляйполе уничтожена почти вся инфраструктура, линия фронта проходит очень близко

В городе Гуляйполе, где разрушены более 500 жилых домов, все еще остаются около 4 тыс. гражданских мирных жителей, до войны это было 20 тыс. человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил глава Гуляйпольской объединенной территориальной громады Сергей Ярмак в эфире информационного телемарафона.

По его словам, линия фронта проходит очень близко, продолжаются постоянные обстрелы территории громады, поэтому масштабы разрушений очень большие.

"Почти вся инфраструктура уничтожена. Это разрушения разного рода, начиная от осколочных и заканчивая полностью разрушенными зданиями. Из 8 школ, которые были в громаде, 6 заведений разрушено. Были "прилеты" по больницам и ЦПАУ, по нашему культурно-спортивному комплексу. Почти все объекты инфраструктуры имеют свои разрушения. В самом городе Гуляйполе разрушено более 500 жилых домов, также большое количество разрушений по селам громады",- сообщил Ярмак.

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Он акцентировал внимание на сложной ситуации с электро-, газо- и водоснабжением на территории громады.

"Уже более трех месяцев у нас нет централизованного водоснабжения в городе, на территории громады. С прошлой недели нет газоснабжения, поэтому люди начали готовить еду на костре. Но мы максимально принимаем все необходимые меры. Был обеспечен постоянный подвоз воды для населения. Благодаря запорожской администрации мы получим топливо, поэтому работают генераторы (компактные электростанции. - Ред.). Стараемся по максимуму обеспечить населению комфортные условия, которые возможны во время войны",- отметил Ярмак.

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Глава Гуляйпольской объединенной территориальной громады проинформировал о состоянии дел с эвакуацией населения.

"Все желающие могут эвакуироваться. Каждый день, кроме выходных, мы проводим эвакуацию населения нашими школьными автобусами, а из Запорожья привозим гуманитарную помощь и передаем жителям, которые остались. Каждый день выезжает от 20 до 30 жителей территориальной громады. В городе Гуляйполе остаются около 4 тыс. мирных жителей, до войны это было около 20 тыс. Уже три месяца подряд оккупанты пытаются захватить город, но благодаря украинским вооруженным силам город и вся община стоит и будет стоять, как скала", - акцентировал Ярмак.

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