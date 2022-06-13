Мы должны продолжать разговаривать с Россией, – Боррель
Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. в интервью для официального журнала ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Боррель поддержал призыв президента Франции Эммануэля Макрона "не унижать Россию".
"Это сосуществование будет очень трудным после того, что Россия сделала в Украине. Это вторжение, агрессия, уничтожение Украины. Мы все это каждый вечер видели по телевизору и я сам видел на месте. Но нам все равно придется пытаться сосуществовать с россиянами на этом континенте", - заявил он.
При этом он отметил, что каналы связи с Россией никогда не закрывались.
"Канцлер Австрии недавно был в Москве, председатель Африканского союза возвращается из Сочи, а два посланника Генерального секретаря ООН находятся сегодня в России, чтобы попытаться найти решение проблемы украинского экспорта зерна. Мы должны продолжать переговоры с Россией", - сказал Боррель.
Напомним, недавно президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что Россию не нужно сейчас унижать, чтобы якобы после завершения войны против Украины она смогла выйти из политической изоляции.