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В ближайшее время заработает беспошлинный режим с Великобританией. Ждем либерализации торговли от Австралии, - Зеленский

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В ближайшее время заработает беспошлинный режим с Великобританией. Ждем либерализации торговли от Австралии, - Зеленский
Беспошлинный режим в ближайшее время заработает с Великобританией, ожидается либерализация торговли с Австралией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Президент Владимир Зеленский сказал во время видеообращения.

"Продолжим работу по облегчению доступа украинских товаров на все важные рынки мира. Уже отменены пошлины в торговле с Европейским Союзом. Соединенные Штаты Америки уже применяют беспошлинный режим для украинской стали. Канада отменила пошлины. Такой же режим заработает в ближайшее время с Британией. Ожидаем либерализации торговли от Австралии", - сказал Зеленский.

Как отметил Президент, на министерской конференции членов Всемирной торговой организации, которая началась сегодня, представители 57 государств собрались на специальное мероприятие солидарности с Украиной.

"Я благодарен им – каждому и каждой – за это. А по результатам этой межправительственной конференции узнаем, в частности, и сроки принятия решения о торговых послаблениях для Украины еще от Швейцарии, Норвегии, Лихтенштейна, Исландии", - сказал Зеленский.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Безмитний режим найближчим часом запрацює з Великою Британією, Джерело: https://censor.net/ua/n3347536

    Британські авто усі будуть без мита ? Гетьманцев і Найем цю новину не переживуть
  • Urs
    плять, просто левитан какой-то...
  • Sophia-Maria Duglass
    Зе, а як це розуміти : Коригувальники вогню окупантів користувались інтернетом "Старлінк" в гуманітарних штабах Луганщини, - Гайдай Джерело: https://censor.net/ua/n3347532

    чім Баканов занят і цей другий друг Гогі ???
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