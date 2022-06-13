В ближайшее время заработает беспошлинный режим с Великобританией. Ждем либерализации торговли от Австралии, - Зеленский

Беспошлинный режим в ближайшее время заработает с Великобританией, ожидается либерализация торговли с Австралией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Президент Владимир Зеленский сказал во время видеообращения.

"Продолжим работу по облегчению доступа украинских товаров на все важные рынки мира. Уже отменены пошлины в торговле с Европейским Союзом. Соединенные Штаты Америки уже применяют беспошлинный режим для украинской стали. Канада отменила пошлины. Такой же режим заработает в ближайшее время с Британией. Ожидаем либерализации торговли от Австралии", - сказал Зеленский.

Как отметил Президент, на министерской конференции членов Всемирной торговой организации, которая началась сегодня, представители 57 государств собрались на специальное мероприятие солидарности с Украиной.

"Я благодарен им – каждому и каждой – за это. А по результатам этой межправительственной конференции узнаем, в частности, и сроки принятия решения о торговых послаблениях для Украины еще от Швейцарии, Норвегии, Лихтенштейна, Исландии", - сказал Зеленский.

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