Оборонные укрепления Киевщины обустроены, фортификации надежны, - Кулеба проинспектировал пограничную полосу области
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Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба провел проверку пограничных укреплений Киевщины и заверил, что фортификации на рубежах столичной области надежны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он проинформировал в телеграме.
"Провели проверку пограничных укреплений Киевщины и осмотрели один из рубежей обороны. Хочу вас заверить, что позиции обустроены, фортификации надежны, подготовка сил обороны проводится систематически. Спасибо нашим военным за хорошую работу", - заявил Кулеба.
Кулеба напомнил, что угроза повторного нападения РФ существует и будет существовать до тех пор, пока Украина не победит.
При этом, отметил он, Киевская область готова дать надлежащий отпор врагу.