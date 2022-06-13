Оборонные укрепления Киевщины обустроены, фортификации надежны, - Кулеба проинспектировал пограничную полосу области

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба провел проверку пограничных укреплений Киевщины и заверил, что фортификации на рубежах столичной области надежны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он проинформировал в телеграме.

"Провели проверку пограничных укреплений Киевщины и осмотрели один из рубежей обороны. Хочу вас заверить, что позиции обустроены, фортификации надежны, подготовка сил обороны проводится систематически. Спасибо нашим военным за хорошую работу", - заявил Кулеба.

Кулеба напомнил, что угроза повторного нападения РФ существует и будет существовать до тех пор, пока Украина не победит.

При этом, отметил он, Киевская область готова дать надлежащий отпор врагу.

Также смотрите: В камышах реки Тетерев на Киевщине обнаружена российская авиационная тактическая ракета, - ГПСУ. ФОТО