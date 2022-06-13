На южном направлении в течение 12 июня уничтожено 22 оккупанта, 3 танка, 2 БМП, - ОК "Південь"

Оперативное командование "Південь" обнародовало текущую оперативную обстановку в регионе на 12 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.

В сообщении отмечается: "Противник продолжает обустройство и укрепление рубежей обороны, активных наступательных действий не ведет. Противостояние преимущественно происходит на уровне артиллерийских дуэлей. Причем задействована тяжелая ствольная и реактивная артиллерия.

По пригороду Николаева враг продолжает обстрелы 152-миллиметровым калибром. Разрушая здания, разрывая поля, враг продолжает давить на Николаевщину, создавая впечатление своего присутствия, чтобы скрыть существенные уступки по территории области.

Зато с нашей стороны враг испытывает существенное поражение и давление с воздуха: в течение суток парой вертолетов, парой штурмовиков и истребителем были нанесены 3 мощные удары по вражеским позициям.

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Попали в скопление противника и склад боеприпасов.

Подтвержденные потери противника составляют 22 рашиста, 3 танка Т-62, 2 БМП и 3 единицы автомобильной техники.

Жители Херсона проигнорировали празднование дня россии, даже несмотря на попытки подкупа продуктовыми наборами. В своих обычаях рашисты привезли ангажированную публику, которой пытались создать иллюзию народного гуляния и поддержки для пропагандистских СМИ. Но старания были тщетны – на их недо-празднике охранников с оружием было больше, чем зрителей.

А настоящие херсонцы включали на улицах гимн Украины, развешивали желто-синие ленты, мотивационные открытки и наносили повсюду патриотические граффити.

Корабельная группировка противника вновь претерпела количественные изменения, но не изменила задач и угроз. Сейчас северо-западную часть Черного моря контролируют 4 ракетных корабля, 1 подводная лодка и 3 больших десантных корабля. 36 крылатых ракет типа "Калибр" снаряжены в направлении всей Украины.

Еще раз подчеркиваем: не пренебрегайте правилами и ограничениями, установленными ради сохранения вашей жизни, не подвергайте себя опасности посещением запрещенных зон и территорий, прислушивайтесь к сигналам воздушной тревоги, действуйте сосредоточенно и четко".

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