На южном направлении в течение 12 июня уничтожено 22 оккупанта, 3 танка, 2 БМП, - ОК "Південь"
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.
В сообщении отмечается: "Противник продолжает обустройство и укрепление рубежей обороны, активных наступательных действий не ведет. Противостояние преимущественно происходит на уровне артиллерийских дуэлей. Причем задействована тяжелая ствольная и реактивная артиллерия.
По пригороду Николаева враг продолжает обстрелы 152-миллиметровым калибром. Разрушая здания, разрывая поля, враг продолжает давить на Николаевщину, создавая впечатление своего присутствия, чтобы скрыть существенные уступки по территории области.
Зато с нашей стороны враг испытывает существенное поражение и давление с воздуха: в течение суток парой вертолетов, парой штурмовиков и истребителем были нанесены 3 мощные удары по вражеским позициям.
Попали в скопление противника и склад боеприпасов.
Подтвержденные потери противника составляют 22 рашиста, 3 танка Т-62, 2 БМП и 3 единицы автомобильной техники.
Жители Херсона проигнорировали празднование дня россии, даже несмотря на попытки подкупа продуктовыми наборами. В своих обычаях рашисты привезли ангажированную публику, которой пытались создать иллюзию народного гуляния и поддержки для пропагандистских СМИ. Но старания были тщетны – на их недо-празднике охранников с оружием было больше, чем зрителей.
А настоящие херсонцы включали на улицах гимн Украины, развешивали желто-синие ленты, мотивационные открытки и наносили повсюду патриотические граффити.
Корабельная группировка противника вновь претерпела количественные изменения, но не изменила задач и угроз. Сейчас северо-западную часть Черного моря контролируют 4 ракетных корабля, 1 подводная лодка и 3 больших десантных корабля. 36 крылатых ракет типа "Калибр" снаряжены в направлении всей Украины.
Еще раз подчеркиваем: не пренебрегайте правилами и ограничениями, установленными ради сохранения вашей жизни, не подвергайте себя опасности посещением запрещенных зон и территорий, прислушивайтесь к сигналам воздушной тревоги, действуйте сосредоточенно и четко".