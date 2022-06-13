Канада одобрила более 130 тыс. заявок временной защиты украинцев
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С 17 марта по 8 июня Канада одобрила 131763 заявки на временное пребывание в стране. Всего было подано 296 163 заявлений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Global News.
"Из-за канадско-украинского разрешения на экстренные путешествия (CUAET) граждане Украины и члены их семей могут подать заявление на получение визы временного проживания для путешествия и временного пребывания в Канаде. С 17 марта по 8 июня было одобрено 131 763 заявки, поступило 296 163 заявки ", – говорится в сообщении.