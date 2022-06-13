Враг пытается окружить Лисичанск, но допускает ошибки и проваливает штурмы, - американский Институт изучения войны

Российские войска пытаются окружить Лисичанск, но совершают ошибки и терпят неудачу во время штурма. Враг разрушил два моста через Северский Донец.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Российские оккупанты продолжают наземные штурмы в Северодонецке и его окрестностях под прикрытием сильного артиллерийского огня, но по состоянию на 12 июня не установили полный контроль над городом.

Россияне провели безуспешные штурмовые операции во Врубовке и Николаевке.

По мнению аналитиков ISW, россияне, вероятно, рассчитывают, что смогут прорваться либо в районе Тошковки, либо из Попасной на север, а затем оцепить Лисичанск или атаковать его с западного берега Северского Донца.

В то же время, очередная попытка российских войск атаковать Тошковку оказалась безуспешной.

Захватчики разрушили два моста через реку Северский Донец между Северодонецком и Лисичанском и ведут массированный обстрел третьего.

"Российские войска в принципе должны стремиться захватить мосты, а не разрушать их, поскольку у них есть проблемы с форсированием реки Северский Донец. Возможно, они надеются заблокировать украинских защитников в Северодонецке, отрезав им путь к отступлению, но кажется маловероятным, что выгода от захвата относительно небольшого числа военных ВСУ выше затрат на создание переправы через реку", - отметили аналитики.

Враг также предпринимал безуспешные попытки продвижения на Долгенькое, Долину и Мазановку между Изюмом и Славянском.

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