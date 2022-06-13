Российские войска нанесли авиаудар по Бахмуту
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В воскресенье вечером, 12 июня, вооруженные силы Российской Федерации нанесли авиаудар по городу Бахмут в Донецкой области. Пострадали жилые дома.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".
Взрывная волна выбила стекла во многих жилых домах, в некоторых из них заклинило железную входную дверь – жильцы остались заблокированы внутри.
Спасатели ГСЧС Украины пытаются разрезать двери, чтобы помочь людям эвакуироваться из зданий и получить медицинскую помощь.