"Я убежден, что у Украины европейская культура и что ЕС может расширяться", - Боррель

Евросоюз может расширяться, а у Украины есть европейская культура.

Об этом сказал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью официальному журналу ЕС, передает Цензор.НЕТ.

"Я убежден, что Украина имеет европейскую культуру и что ЕС может расширяться. Украина со своими ценностями, культурой и историей уже готовилась присоединиться к Европе путем реформ в преддверии вторжения России", - заявил дипломат.

Он также отметил, что не всем странам удаётся получить кандидатство в ЕС.

"Десять лет назад в Салониках мы пообещали Западным Балканам европейское будущее. У одних получится, у других нет. Что, если бы мы сделали то же самое для Украины?" – сказал глава европейской дипломатии.

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