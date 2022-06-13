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"Я убежден, что у Украины европейская культура и что ЕС может расширяться", - Боррель

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"Я убежден, что у Украины европейская культура и что ЕС может расширяться", - Боррель
Евросоюз может расширяться, а у Украины есть европейская культура.

Об этом сказал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью официальному журналу ЕС, передает Цензор.НЕТ.

"Я убежден, что Украина имеет европейскую культуру и что ЕС может расширяться. Украина со своими ценностями, культурой и историей уже готовилась присоединиться к Европе путем реформ в преддверии вторжения России", - заявил дипломат.

Он также отметил, что не всем странам удаётся получить кандидатство в ЕС.

"Десять лет назад в Салониках мы пообещали Западным Балканам европейское будущее. У одних получится, у других нет. Что, если бы мы сделали то же самое для Украины?" – сказал глава европейской дипломатии.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    А я переконаний що в деяких країнах які знаходяться у Європі-європейська культура геть відсутня...
  • govtva
    С такими немецкими и французкими друзьями пока мы вступим в ЕС он уже развалится.
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    Євросоюз може розширюватися, а Україна має європейську культуру. Я твердо переконаний, що за останні 30 років рашист майже знищив європейську культуру "рускім міром" в ведучих державах ЄС-Німеччині,Франції,Угорщині,Італії,котрі за "рускій мір", щедро відгодовували і фінгансували вбивцю українського народу. Засмерділася ЄС рашистським оннучям.
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