Оккупанты оттеснили украинские войска из центра Северодонецка, боевые действия продолжаются, - Генштаб ВСУ

Россияне при поддержке артиллерии вели штурм Северодонецка и оттеснили наши подразделения из центра города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ в фейсбуке по состоянию на 6:00 13 июня по поводу российского вторжения.

Так, начались сто десятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений. На последнем российские оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов позиции Сил обороны в районе Хреновки Черниговской области.

На Харьковском направлении подразделения врага продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении позиционной обороны и предотвращении дальнейшего продвижения наших войск к Государственной границе Украины. Противник вел штурмовые действия в направлении Тернова – Избицкое, имел частичный успех, закрепился на его северной окраине. Совершил дистанционное минирование возможных путей выдвижения наших подразделений в районе населенного пункта Петровка, 20 км к востоку от Старого Салтова. Проводил воздушную разведку БПЛА в районе Шестакового.

В Славянском направлении вражеские подразделения основные усилия сосредотачивали на штурме населенных пунктов Долина и Богородичное, успеха не имели. Враг в рамках логистического обеспечения войск заменил более 100 единиц поврежденной бронированной и автомобильной техники.

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На Донецком направлении группировка войск оккупантов основные усилия сосредоточивает на ведении наступательных действий с целью окружения наших войск в районах городов Северодонецк и Лисичанск, блокировании путей логистического снабжения из населенного пункта Бахмут. Продолжает меры по восполнению потерь. В направлении населенных пунктов Кременная и Старобельск переместили более 80 единиц вооружения и военной техники, в том числе тяжелую бронированную технику и артиллерийские системы.

На Лиманском направлении противник активных боевых действий не вел, продолжал обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Маяки, 10 км севернее Славянска, и Серебрянка, 5 км северо-восточнее Северского.

На Северодонецком направлении враг, при поддержке артиллерии вел штурмовые действия в городе Северодонецк, имел частичный успех, оттеснил наши подразделения из центра города, боевые действия продолжаются. Обстреливал из артиллерии позиции сил обороны в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Тошковка.

На Бахмутском направлении наши воины успешно отразили штурмовые действия в направлениях Викторовка – Врубовка и Камышеваха – Врубовка. Враг возобновил наступательные действия в районе населённого пункта Золотое. Закрепляется по рубежу Роты – Мироновка. Для улучшения тактического положения и овладения господствующими высотами безуспешно вел штурмовые действия по направлениям Доломитное – Кодема, Доломитное – Новолуганское. Проводил воздушную разведку БПЛА в районе Покровского.

На Кураховском направлении враг нанес авиаудара штурмовиками по позициям наших войск в районе Красногоровки, 15 км к востоку от Курахово.

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На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник оказывал огневое влияние вдоль линии столкновения с целью препятствования перекидыванию резервов на другие направления.

На Южнобугском направлении враг ведет позиционную оборону. Основные усилия направляется на сдерживании ранее захваченных территорий. Осуществил инженерное оборудование позиций в районах населённых пунктов Шилова Балка и Приднепровское. В целях уточнения положения наших войск вел воздушную разведку БпЛА в районе Давидова Брода.

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