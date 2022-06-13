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Около 500 мирных жителей, среди которых 40 детей, остаются на территории объединения "Азот" в Северодонецке, - Гайдай

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Около 500 мирных жителей, среди которых 40 детей, остаются на территории объединения "Азот" в Северодонецке, - Гайдай
Около 500 мирных жителей, в том числе десятки детей, остаются на территории объединения "Азот" в Северодонецке.

Об этом в телеграме сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"На территории завода "Азот" в Северодонецке остаются около 500 мирных жителей, из них 40 - это дети. Иногда военным удается кого-то эвакуировать", - отметил он.

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Топ комментарии

  • Ярослав Рябченко
    в Киеве сидят матерые специалисты по "эвакуации", по странному стечению ситуации, это те же специалисты что и по недопущению паники среди населения и по борьбе с "воинствующим меньшинством"
  • Garry Grant
    Якого хрена сидіть в місті до останнього? Та ще й з дітьми. "Асвабадітєлєй" чекали,чи що?
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Все по класиці. Як в Маріку...
    Але ГШ не можна критикувати!
    Я був тут в коментах написав, що кацапам вдалось нав'язати нам тактику позиційної війни (це, до речі, вже кажуть і західні, і наші військові експерти), і що в умовах значної переваги орків у воєнних, економічних та людських ресурсах ця позиційна війна вигідніша саме кацапам, то один чел звинуватив мене у тому, що я відпрацьовую гроші Корбана, Доніка, Шредера, Кім Чен Ина, Садама Хусейна, Аятоли Хомені, Фіделя Кастро, Світового Масонського Уряду і особисто Папи Римського.
    То в мене до цього чела питання: для нашого ГШ важливіше люди чи території? ЯКА В НАС ЗАРАЗ КОНЦЕПЦІЯ?
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