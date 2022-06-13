Около 500 мирных жителей, среди которых 40 детей, остаются на территории объединения "Азот" в Северодонецке, - Гайдай
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Около 500 мирных жителей, в том числе десятки детей, остаются на территории объединения "Азот" в Северодонецке.
Об этом в телеграме сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"На территории завода "Азот" в Северодонецке остаются около 500 мирных жителей, из них 40 - это дети. Иногда военным удается кого-то эвакуировать", - отметил он.