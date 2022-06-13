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Враг заменил более 100 единиц поврежденной бронированной и автомобильной техники на Славянском направлении, - Генштаб ВСУ

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Враг заменил более 100 единиц поврежденной бронированной и автомобильной техники на Славянском направлении, - Генштаб ВСУ
Российские оккупанты обновили бронированную технику на Славянском направлении, штурмуют Долину и Богородичное в Донецкой области.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

"На Славянском направлении вражеские подразделения основные усилия сосредотачивали на штурме населенных пунктов Долина и Богородичное, успеха не имели. Враг в рамках логистического обеспечения войск заменил более 100 единиц поврежденной бронированной и автомобильной техники", - информирует Генштаб.

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Топ комментарии

  • Voc Vox
    @sasha_sotnik

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    11h

    Оказывается, в 1993 году Марк Фейгин служил наемником в Боснии под командованием военного преступника Ратко Младича. Тот самый момент, когда из брюха "хорошего русского" полез Стрелков-Гиркин
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