Враг заменил более 100 единиц поврежденной бронированной и автомобильной техники на Славянском направлении, - Генштаб ВСУ
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Российские оккупанты обновили бронированную технику на Славянском направлении, штурмуют Долину и Богородичное в Донецкой области.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
"На Славянском направлении вражеские подразделения основные усилия сосредотачивали на штурме населенных пунктов Долина и Богородичное, успеха не имели. Враг в рамках логистического обеспечения войск заменил более 100 единиц поврежденной бронированной и автомобильной техники", - информирует Генштаб.