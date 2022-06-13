Враг заменил более 100 единиц поврежденной бронированной и автомобильной техники на Славянском направлении, - Генштаб ВСУ

Российские оккупанты обновили бронированную технику на Славянском направлении, штурмуют Долину и Богородичное в Донецкой области.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

"На Славянском направлении вражеские подразделения основные усилия сосредотачивали на штурме населенных пунктов Долина и Богородичное, успеха не имели. Враг в рамках логистического обеспечения войск заменил более 100 единиц поврежденной бронированной и автомобильной техники", - информирует Генштаб.

Читайте: Оккупанты оттеснили украинские войска из центра Северодонецка, боевые действия продолжаются, - Генштаб ВСУ