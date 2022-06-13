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Утром Сумщину дважды обстреляли из миномета с российской территории. Зафиксировано более 30 взрывов, - Живицкий

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Утром Сумщину дважды обстреляли из миномета с российской территории. Зафиксировано более 30 взрывов, - Живицкий
В целом ночь в Сумской области прошла тихо, но к утру враг снова начал свои коварные обстрелы.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Эсманская громада: почти в 6 утра 3 прихода из миномета. После 7 утра – еще около 30 взрывов. Огонь был с территории России", - отметил он.

По информации Живицкого, пострадавших и разрушений – предварительно нет, информация уточняется.

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