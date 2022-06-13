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Для достижения успеха на Донбассе России придется проводить штурмовое форсирование рек, - разведка Великобритании

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Для достижения успеха на Донбассе России придется проводить штурмовое форсирование рек, - разведка Великобритании
В районе Северодонецка продолжаются бои, и в ближайшие месяцы форсирование рек, по всей вероятности, станет одним из важнейших определяющих факторов в ходе войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки.

Отмечается, что ключевой 90-километровый центральный участок российской линии фронта на Донбассе лежит к западу от реки Северский Донец.

"Для достижения успеха на нынешнем оперативном этапе наступления на Донбасс России придется либо проводить амбициозные фланговые действия, либо проводить штурмовые форсировки рек", - говорится в отчете.

Также сообщается, что украинским силам часто удавалось уничтожить мосты до отступления, в то время как Россия пыталась наладить сложную координацию, необходимую для проведения успешных крупномасштабных переправ через реки под обстрелом.

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  • Nikolai Chizhevsky
    так це виходить захід винен що ми не можем просунуться? він нам нічого не должен я казав велічайший всі питання до гідранта якого з осені сша та европейці малювали карту з усіх сторін нападу попереджали щодня про напад можна було окопатися і з чернгівс обл а не так як вже на наступний день 25 лютого орки були в Києві на оболоні і роздавили на танку пенсіонера хоть живий і залишився і на півдні був би цілий Маріуполь херсон азовці в підсумку були праві саме так і сталося як прогнозували союзники а гідрант з Арахаміею бігали і гавкали не сійте паніку ви гробите економіку
  • Сум
    А коли будуть успіхи у ЗСУ? Ні одне місто не відвойовано від окупації.Ворог просувається вперед методично.Якщо сили нерівні,то хай населення попередять.Де ленд-ліз? Де озброєння,про нехватку якого весь час нам кажуть? Тобто зправжнього ленд-лізу нема?
    Навіщо з місяця в місяць казати:почекайте місяць-півтора....Зброя освоюється,воїни вчаться....Але успіху ноль.
    Через місяць скажуть:домовляємось про припинення вогню...Це іне офіційна капітуляція,але довгострокова здача захоплених теріторій у хозяювання ворогу.
    Наші воїни роблять що треба,віддають життя,багото з них вже віддали.
    Чи варті їхні життя щоденному замилюванню очей? Набрехали з Азовцями,зараз брешуть про контрнаступ.Гидко.
  • rofs
    В Новомосковске Днепропетровской обл
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