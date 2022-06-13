Для достижения успеха на Донбассе России придется проводить штурмовое форсирование рек, - разведка Великобритании
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В районе Северодонецка продолжаются бои, и в ближайшие месяцы форсирование рек, по всей вероятности, станет одним из важнейших определяющих факторов в ходе войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки.
Отмечается, что ключевой 90-километровый центральный участок российской линии фронта на Донбассе лежит к западу от реки Северский Донец.
"Для достижения успеха на нынешнем оперативном этапе наступления на Донбасс России придется либо проводить амбициозные фланговые действия, либо проводить штурмовые форсировки рек", - говорится в отчете.
Также сообщается, что украинским силам часто удавалось уничтожить мосты до отступления, в то время как Россия пыталась наладить сложную координацию, необходимую для проведения успешных крупномасштабных переправ через реки под обстрелом.