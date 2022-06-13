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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 32,3 тыс. человек, 213 самолетов, 178 вертолетов, 1432 танка и 3492 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

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Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 13 июня потери личного состава противника составляют около 32 300 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 13.06 ориентировочно составляют:

личного состава - около 32300 (+150) человек ликвидировано,

танков - 1432 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 3492 (+8) ед,

артиллерийских систем - 718 (+3) ед,

РСЗО - 226 (+0) ед,

средства ПВО - 97 (+0) ед,

самолетов - 213 (+1) ед,

вертолетов - 178 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 585 (+3),

крылатые ракеты - 125 (+0),

корабли /катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2460 (+5) ед,

специальная техника – 54 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 32,3 тыс. человек, 213 самолетов, 178 вертолетов, 1432 танка и 3492 бронированных машины 01

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Zemer
    Ще в одного літачка поцілили
  • Егор Максюшин
    Победа будет за нами.Враг выдахается и все меньше ведет наступательных действий.Рри таких плтерях,а их больше,вести войну практически не возможно.Потери нужно чем-то восполнять.А восполнять не чем.Скоро пойдут сросники 18 летние ,которые прослужили пол года.Потери больше чем 32 тысячи.Мы не знвем сколько гибнет таи,куда стредяет наша артиллерия и авиация,плюс снаперы и т.д.Я думаю реально убитых больше 50 тысяч орков + тысяч 50 трехсотых тяжелых,которые никогда не вернуться в строй ( нет рук,ног,глаз и т.д.).Вот почему путин просит весь мир повлиять на Украину,а лучше надавить,чтобы Украина капитулировала.По всем планам и прогнозам кремля Украина должна бы уже капитулировать как сдалась Грузия в 2008 году.А тут ,что-то пошло не по плану кремля....Слава Украине! Слава ВСУ.Смерть ворогам.
  • Hanka Panyanka
    артилерійських систем - 718 (+3) од,

    РСЗВ - 226 (+0) од,

    засоби ППО - 97 (+0) од ....я тоже раньше, еще совсем недавно с замиранием сердца следила за количеством сбитых самолетов, а сейчас понимаю - нет, наши цели это вот они, а здесь дело продвигается очень медленно, а вреда они наносят страшно сказать сколько..., а ведь вроде бы у нас есть дроны-камикадзе, это прекрасные цели для них..., медленно, но верно надо лишать русню ее несомненного преимущества..., снарядов да, много, но если стрелять не из чего..., эти системы так быстро не наклепаешь, как снаряды миллионами штук за раз...
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