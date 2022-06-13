Общие боевые потери РФ с начала войны - около 32,3 тыс. человек, 213 самолетов, 178 вертолетов, 1432 танка и 3492 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА
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Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 13 июня потери личного состава противника составляют около 32 300 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 13.06 ориентировочно составляют:
личного состава - около 32300 (+150) человек ликвидировано,
танков - 1432 (+2) ед,
боевых бронированных машин - 3492 (+8) ед,
артиллерийских систем - 718 (+3) ед,
РСЗО - 226 (+0) ед,
средства ПВО - 97 (+0) ед,
самолетов - 213 (+1) ед,
вертолетов - 178 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 585 (+3),
крылатые ракеты - 125 (+0),
корабли /катера - 13 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2460 (+5) ед,
специальная техника – 54 (+0).
"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.