Общие боевые потери РФ с начала войны - около 32,3 тыс. человек, 213 самолетов, 178 вертолетов, 1432 танка и 3492 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 13 июня потери личного состава противника составляют около 32 300 человек.