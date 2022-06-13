Бойцы ССО и артиллеристы Нацгвардии уничтожили три российских "Града" на Северодонецком направлении. ВИДЕО

На Северодонецком направлении фронта с помощью беспилотников были обнаружены три российских "Града". Они уничтожены огнем артиллерии М777.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сил специальных сделок Украины (ССО).

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Как отмечается в сообщении, во время разведки тылов противника на Северодонецком направлении операторы обнаружили несколько установок РСЗО БМ-21 "Град". Именно их противник применял для обстрелов Северодонецка, других населенных пунктов и позиции Сил обороны Украины.

"Установив точные координаты вражеских машин с помощью беспилотного комплекса, наши воины передали эти данные артиллеристам Национальной гвардии – воинам гаубических расчетов М777", – сообщили в ССО.

Точным огнем было уничтожено 3 из 4 установок вражеских РСЗО. Еще одна установка "Град" в результате обстрела была повреждена. Корректировали артиллеристов операторы ССО Украины.

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