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Война может длиться годами: Латвия призвала поставлять Украине оружие "столько, сколько потребуется"

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Война может длиться годами: Латвия призвала поставлять Украине оружие "столько, сколько потребуется"
Российско-украинская война может затянуться на месяцы и даже годы. Западные страны должны поставлять в Украину оружие для полной победы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в интервью The Telegraph.

Латвийский министр уверен, что Запад должен поставить себя на "военные рельсы", чтобы поставлять оружие в Украину "столько, сколько потребуется" для победы. По его словам, война в Украине может затянуться на месяцы и даже годы, поэтому европейским странам необходимо проявить стратегическую устойчивость.

"Я думаю, что мы приходим к некоторому пониманию того, что нашей военной промышленности необходимо наращивать производство. К сожалению, нравится нам это или нет, но через Россию мы снова оказались в ситуации, когда военная оборона является приоритетом для Европы и НАТО", - отметил Ринкевичс.

Также он призвал увеличить поставки современного оружия в Украину.

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Топ комментарии

  • Olga Mansika
    Війна може й не тривати роками,якщо "партнери" негайно дадуть зброю в необхідній кількості ,а не по чайній ложці в тиждень.Хитрожопість деяких європолітиків=загублені життя українців.Це розуміють в країнах Балтії,але на це плюють в Німеччині,головному гальму в наданні збройної допомоги.
    Дограються німці.Карма така штука,догонить і дасть по голові.Догралися з Гітлером,дограються і з пуйлом.
  • Sophia-Maria Duglass
    Україна має кооперироваться ‼️‼️‼️с дружніми країнами і почати виготовляти снаряди на їх теріторіі і безпилотники . Причому вже на вчора
  • Garry Grant
    Ну так "ленд-ліз" йде повним ходом. Чи ні? Знову більше балачок чим діла?
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