Война может длиться годами: Латвия призвала поставлять Украине оружие "столько, сколько потребуется"

Российско-украинская война может затянуться на месяцы и даже годы. Западные страны должны поставлять в Украину оружие для полной победы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в интервью The Telegraph.

Латвийский министр уверен, что Запад должен поставить себя на "военные рельсы", чтобы поставлять оружие в Украину "столько, сколько потребуется" для победы. По его словам, война в Украине может затянуться на месяцы и даже годы, поэтому европейским странам необходимо проявить стратегическую устойчивость.

"Я думаю, что мы приходим к некоторому пониманию того, что нашей военной промышленности необходимо наращивать производство. К сожалению, нравится нам это или нет, но через Россию мы снова оказались в ситуации, когда военная оборона является приоритетом для Европы и НАТО", - отметил Ринкевичс.

Также он призвал увеличить поставки современного оружия в Украину.

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