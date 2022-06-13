Война может длиться годами: Латвия призвала поставлять Украине оружие "столько, сколько потребуется"
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в интервью The Telegraph.
Латвийский министр уверен, что Запад должен поставить себя на "военные рельсы", чтобы поставлять оружие в Украину "столько, сколько потребуется" для победы. По его словам, война в Украине может затянуться на месяцы и даже годы, поэтому европейским странам необходимо проявить стратегическую устойчивость.
"Я думаю, что мы приходим к некоторому пониманию того, что нашей военной промышленности необходимо наращивать производство. К сожалению, нравится нам это или нет, но через Россию мы снова оказались в ситуации, когда военная оборона является приоритетом для Европы и НАТО", - отметил Ринкевичс.
Также он призвал увеличить поставки современного оружия в Украину.