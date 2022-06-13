Рашисты в Мариуполе с 1 июля будут выдавать "гуманитарку" только нетрудоспособным лицам, - Андрющенко

Российские оккупанты предупреждают, что с 1 июля вся "гуманитарная помощь" теперь будет казаться лишь нетрудоспособной.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупационные власти официально предупредили, что с первого июля вся гуманитарка теперь лишь фактически нетрудоспособным. Все остальные - выживайте как хотите. Все разрушенное жилье планируют снести до первого сентября. Строительство первого общежития "живого щита" закончится не раньше середины июля на 2 тыс. человек . Все остальные - выживайте как хотите", - объяснил он.

"Никаких компенсаций за разрушенное жилье, никакого восстановления поврежденного. Лишь снос и частичная помощь стройматериалами. Шаг за шагом россия и оккупационные власти начинают озвучивать настоящие планы в Мариуполе. Горожане никому не нужны, им отведена функция современных рабов и живого щита .

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