С территории России обстреляны Сумщина и Черниговщина, - ОК "Північ"

Оккупанты продолжают обстреливать приграничные районы Черниговщины и Сумщины с территории РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".

Как отмечается, с 00:10 до 00:30 наблюдатели зафиксировали 20 взрывов (вероятно из миномета калибра 120 мм) и очереди из крупнокалиберного пулемета в направлении н.п. Михалькина Слобода. Потерь среди личного состава и техники нет.

"Около 05:40 на направлении Бачевска врагом велся минометный обстрел. Зафиксировано 8 "приходов", предварительно из миномета калибра 120мм. Потерь среди личного состава и техники нет", - говорится в сообщении.

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