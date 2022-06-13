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Оккупанты похитили с территории Запорожского железорудного комбината 54 грузовых вагона с рудой

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Оккупанты похитили с территории Запорожского железорудного комбината 54 грузовых вагона с рудой
В Запорожской области с территории ЧАО "Запорожский железорудный комбинат" российские захватчики угнали 54 грузовых вагона с рудой.

Об этом в Facebook сообщают Силы обороны Запорожского края, передает Цензор.НЕТ.

"В поселке Малая Белозвезда Васильевского района с территории железорудного комбината дикари из России украли 54 грузовых вагона с алгомерационной рудой, общим весом 3240 тонн", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что рашисты завладели грузовым автомобилем "Камаз".

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Топ комментарии

  • Andrew_UA_Kyiv
  • Вася Шевченко f77d76ba
    асвабадители... одним словом !
    асвабаждают от всего что попадается на глаза (и даже вагонными нормами освобождают....твари)
  • 5 копійок
    Зелений зрадник здав, ось і крадуть.
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