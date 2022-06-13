Риск применения ядерного оружия в мире достиг наивысшего уровня со времен холодной войны, - SIPRI

На сегодняшний день риск применения ядерного оружия в мире достиг наивысшего уровня со времен холодной войны.

Такие данные обнародовал Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в ежегодном "оружейном" строительстве, передает Цензор.НЕТ.

По оценке SIPRI, все государства "ядерного клуба" – Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР – намерены увеличить число боеголовок в ближайшие годы и проводят модернизацию ядерных арсеналов.

"Несмотря на то, что в прошлом году были достигнуты значительные успехи как в области контроля над ядерными вооружениями, так и в области ядерного разоружения, риск применения ядерного оружия сейчас кажется выше, чем когда-либо со времен холодной войны", - отметил в докладе SIPRI директор Института Дэна Смита.

Директор программы SIPRI по изучению оружия массового поражения Уилфред Ван заявил, что все ядерные государства мира наращивают или обновляют свои арсеналы.

"Большинство стран отводит все большее место ядерной риторике и той роли, которую ядерное оружие играет в их военных стратегиях. И это очень тревожная тенденция", - отметил он.

По словам эксперта SIPRI Ханса Кристенсена, "есть явные признаки" того, что продолжавшийся со времен окончания холодной войны процесс сокращения ядерных вооружений завершен.

По состоянию на январь 2022 лидерами по количеству развернутых ядерных боеголовок были:

США – 1744 (вместе с запасом-3708);

Россия - 1588 (4477);

Франция – 280 (290);

Великобритания (в 2021 году страна отказалась от публикации данных по ядерным боеголовкам) – 120 (180).

Ядерным запасом владеет также Пакистан – 165 боеголовок, Индия – 160, Израиль – 90 и КНДР – 20.

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