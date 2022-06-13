Правительственные учреждения, госуслуги и строительные магазины. ІТ-армия за неделю атаковала почти 450 российских ресурсов, - Минцифры

С 6 по 12 июня украинская IT-армия атаковала почти 450 российских онлайн-ресурсов, в том числе правительственные учреждения, госуслуги онлайн и строительные магазины.