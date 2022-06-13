Кремль держит россиян в темноте по поводу своих зверств против народа Украины, - Блинкен

Кремль ведет неспровоцированную и неоправданную войну против суверенного соседнего государства.

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена по случаю Национального дня РФ 12 июня, передает Цензор.НЕТ.

"Множество российских граждан находятся за решеткой за "преступления" выражения правды о действиях своего правительства. Эти внутренние репрессии происходят в то время, когда Кремль ведет неспровоцированную и неоправданную войну против суверенного соседнего государства. Российское правительство пытается держать своих граждан в темноте по поводу зверств, которые он поступает против народа Украины", - убеждены в США.

От имени Соединенных Штатов Америки Блинкен выразил желание более мирного открытого будущего для народа России.

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