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Кремль держит россиян в темноте по поводу своих зверств против народа Украины, - Блинкен

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Кремль держит россиян в темноте по поводу своих зверств против народа Украины, - Блинкен
Кремль ведет неспровоцированную и неоправданную войну против суверенного соседнего государства.

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена по случаю Национального дня РФ 12 июня, передает Цензор.НЕТ.

"Множество российских граждан находятся за решеткой за "преступления" выражения правды о действиях своего правительства. Эти внутренние репрессии происходят в то время, когда Кремль ведет неспровоцированную и неоправданную войну против суверенного соседнего государства. Российское правительство пытается держать своих граждан в темноте по поводу зверств, которые он поступает против народа Украины", - убеждены в США.

От имени Соединенных Штатов Америки Блинкен выразил желание более мирного открытого будущего для народа России.

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Топ комментарии

  • Алексей Королевский 40f6fcd3
    Та все эти мрази знают. Просто им похрен. Это нация людоедов
  • GoodWin
    даже наоборот, они прекрасно все знают и одобряют действия пуйла
  • arye z.
    Російський уряд намагається тримати своїх громадян у темряві щодо звірств, які він чинить проти народу України", - переконані у США.
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    У сто тисячний раз знову те ж саме - на Заході впевнені, що поганий російський уряд обманює хороший російський народ. А якщо народу сказати правду, то він усе зрозуміє та скине кремлівських злочинців.
    Наївні!
    Немає жодної різниці між російським урядом і російським народом, злочинці і ті і ті , і всі і стоять один одного.
    Всі вони злочинці, від пахана Путіна до найостаннішої "тьоті Моті"з Усть-Зажопинска , яка впевнена, що так їм і треба і цим "хахлам" давно треба було урок надати.
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