Запорожье приняло уже 130 тысяч переселенцев

Запорожье приняло около 130 тысяч человек, выехавших из Мариуполя и его окрестностей. В городе работают 6 Центров реабилитации и интеграции (созданы компанией Метинвест), где людям предоставляют все необходимое и помогают в трудоустройстве.

Об этом рассказал генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко, передает Цензор.НЕТ.

"У нас работают 6 центров, в которые люди могут обращаться и получить информацию о том, где они могут получить жилье и работу - не только в Запорожье, но и на других предприятиях группы, которые расположены в других городах. По моей информации, мы трудоустроили уже более 700 человек в Запорожье, и эти люди получили все необходимое для того, чтобы восстанавливать нормальную жизнь", - рассказал он.

Он подчеркнул: и горожане, и компания стараются предоставить этим людям все, что им необходимо – от психологической поддержки до помощи с трудоустройством, чтобы они поскорее смогли вернуться к привычной жизни.

"Сейчас россияне закрыли выезды, стало труднее выбраться из оккупированных территорий. Но волонтеры все равно вывозят людей", – сообщил он.

Как известно, за 100 дней войны Метинвест принял на социальных объектах Запорожья около 6 тысяч переселенцев. Эти люди получили жилье, психологическую, медицинскую и гуманитарную помощь.

Также Метинвест и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова создали гуманитарный проект "Спасаем жизнь". За время его существования из Европы в украинские распределительные центры уже доставлено более 3000 тонн наборов первой потребности. Их получили более 70 тысяч человек – дети, пожилые люди, женщины. Еще 20 000 наборов предоставлены семьям мобилизованных сотрудников и многодетным семьям. Также из груза формируют стратегические резервы в городах присутствия компании.

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