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Киссинджер, предлагавший Украине "поменять территории на мир", теперь считает, что оккупированные РФ земли должны быть освобождены

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Киссинджер, предлагавший Украине "поменять территории на мир", теперь считает, что оккупированные РФ земли должны быть освобождены
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер изменил свое мнение о войне РФ с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".

По его словам, территории Украины, захваченные оккупантами после 24 февраля, не могут оставаться под их контролем и должны быть возвращены. Поэтому следует "заключать соглашение о прекращении огня и вести переговоры".

Также, Киссинджер отметил, что нынешнее соглашение России и Китая "без ограничений" не может длиться долго.

Эксгоссекретарь США считает, что ключевым вопросом, который стоит перед Штатами, являются отношения с КНР. Он отметил, что эти государства должны избегать сползания в состояние "перманентной конфронтации", где любое количество меньших конфликтов может перерасти в катастрофическую войну.

"Единственная альтернатива тому курсу, на который мы уже идем, - это привлечение Китая как участника общей международной системы. Как минимум, лидеры обеих стран должны регулярно встречаться и устанавливать готовые средства связи, чтобы избежать ошибочных суждений и просчетов, которые могут привести к войне ", – объяснил Киссинджер.

Напомним, ранее эксгоссекретарь США Киссинджер предложил отдать часть территорий Украины России взамен на прекращение войны.

Читайте: Госдепартамент США о заявлениях Киссинджера: "Лишь Украина имеет право решать собственное будущее"

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    Слухайте, Ви можете говорити скільки завгодно і що завгодно про конкретну людину, яка на те заслуговує, але узагальнювати і матірним словом називати народ, який тут в цілому не до чого, бо складається із безлічі різних по якостям і характеру індивідуумів, як і будь-який інший! Між іншим, багато євреїв воює в ЗСУ, хтось із них віддає своє життя за Україну, тоді коли чимало українців сидять на своїх диванах і пишуть образливі речі в бік їхнього народу. Так 11 червня загинув пілот Дмитро Фішер, український воїн, патріот та єврей. За чисте небо України загинув!
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