Киссинджер, предлагавший Украине "поменять территории на мир", теперь считает, что оккупированные РФ земли должны быть освобождены
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".
По его словам, территории Украины, захваченные оккупантами после 24 февраля, не могут оставаться под их контролем и должны быть возвращены. Поэтому следует "заключать соглашение о прекращении огня и вести переговоры".
Также, Киссинджер отметил, что нынешнее соглашение России и Китая "без ограничений" не может длиться долго.
Эксгоссекретарь США считает, что ключевым вопросом, который стоит перед Штатами, являются отношения с КНР. Он отметил, что эти государства должны избегать сползания в состояние "перманентной конфронтации", где любое количество меньших конфликтов может перерасти в катастрофическую войну.
"Единственная альтернатива тому курсу, на который мы уже идем, - это привлечение Китая как участника общей международной системы. Как минимум, лидеры обеих стран должны регулярно встречаться и устанавливать готовые средства связи, чтобы избежать ошибочных суждений и просчетов, которые могут привести к войне ", – объяснил Киссинджер.
Напомним, ранее эксгоссекретарь США Киссинджер предложил отдать часть территорий Украины России взамен на прекращение войны.