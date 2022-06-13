Россия вывезла в Ростов уже третий корабль с украденным в Мариуполе металлом, - Андрющенко. ВИДЕО

Россия украла уже третий корабль с металлом с заводов Азовсталь и ММК им. Ильича группы Метинвест: судно идет в Ростов.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

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"Показательно, что это произошло в День России", – подчеркнул Андрющенко.

На днях российские СМИ сообщили, что в Ростов прибыло уже второе судно, нагруженное украденным в Мариуполе металлом.

Ранее вице-президент по экономическому образованию Киевской школы экономики Олег Нивьевский заявил, что украинская власть должна максимально документировать для суда каждое действие укравших зерно и металл, ведь вопрос выживания АПК и ГМК - это вопрос выживания Украины.

В свою очередь, генеральный директор Запорожстали Александр Мироненко заявил, что юристы компании Метинвест делают все возможное, чтобы привлечь к ответственности всех причастных к этой краже.

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