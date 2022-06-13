На оккупированных территориях рашисты предлагают работу "за еду", - ГУР
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.
"Во временно оккупированном Мариуполе решисты не смогли набрать на работу в коммунальные службы достаточное количество сотрудников с зарплатой 10 тыс. руб. в месяц. Поэтому враг снизил объемы так называемой "гуманитарной помощи", которая обеспечивала минимальный объем продуктов для выживания.
Пока оккупационная администрация предлагает людям идти в "волонтеры". Анонсируется, что главной их задачей станет уборка завалов на улицах и похорон тел в братских могилах. В качестве вознаграждения предлагается "доступ к еде"", - говорится в сообщении.
Также для "наведения порядка" в изуродованных населенных пунктах (в том числе – Мариуполе) оккупанты планируют использовать бесплатный труд "добровольцев".
Кроме того, отмечается, что вблизи Новой Каховки и Берислава Херсонской области враг заставляет население сдавать закупщикам из Крыма 70% урожая. Закупочные цены кое-где составляют около 10% от розничной цены. Одновременно действует запрет на вывоз урожая на территории, подконтрольные Украине. Известны случаи, когда предприниматели раздают клубнику и черешню населению бесплатно.
Из-за массового отказа педагогов проводить учебный процесс по российской программе, оккупанты в Мелитополе привлекают на должности учителей людей без педагогического образования. Также отмечено увеличение количества учителей, откомандированных из РФ и оккупированного Крыма. Местным педагогам, отказавшимся от сотрудничества с оккупантами, создают бытовые проблемы и угрожают репрессиями.