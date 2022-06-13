Войска РФ обстреляли пригород Николаева из РСЗО "Ураган". Без жертв, - Сенкевич

Сегодня утром российские оккупанты в очередной раз обстреляли пригород Николаева.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщила военная комендатура обороны города, это были реактивные системы залпового огня "Ураган". Обошлось без жертв.

Он также напоминает, что сегодня около 10 утра зенитное ракетное подразделение Воздушного командования "Південь" в Николаевской области уничтожило очередной российский беспилотник "Орлан-10".

"С помощью БПЛА враг пытался вести воздушную разведку в целях срыва наших контрнаступательных атак", - резюмирует он.

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