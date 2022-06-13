В Николаевской области за сутки российские оккупанты ранили 19 человек, - облсовет
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На Николаевщине за последние сутки от обстрелов российских оккупантов получили ранения 19 человек.
Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты продолжают обстреливать Николаевщину. Под обстрелами громады Баштанского района, в частности, Широковская и Березнеговатская. Обстреливали и город Николаев. В общем же, за минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 19 человек. Детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены необходимую помощь. В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 262 гражданина, пострадавших от атак оккупантов в Николаевскую область. Еще 51 пострадавший получил помощь амбулаторно", - проинформировала Замазеева.