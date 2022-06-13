Погибли более 30 человек, в том числе 5 детей, во время обстрелов оккупантами "зеленых коридоров", - глава Нацполиции Клименко

Полиция Украины зафиксировала более полусотни фактов вражеских обстрелов эвакуационных маршрутов мирных украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"У нас начато более 80 уголовных производств именно за нарушение функционирования "зеленых коридоров". Процессуально зафиксировано более полусотни обстрелов эвакуационных направлений движения", - рассказал Клименко.

Он добавил: "Во время обстрелов "зеленых коридоров" погибли более 30 человек, среди которых пятеро детей. И это только имеющиеся официальные данные".

Также читайте: Кулеба ответил на шантаж РФ по поводу санкций: "Любой иностранный политик должен сначала посетить могилы убитых украинских детей"