В наших интересах – помочь Украине экспортировать зерно, - МИД Польши
Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское Радио.
"В Северной Африке царит голод, на Ближнем Востоке царит голод, предусматривающий большие проблемы и отвлекающий ключевых союзников от того, что происходит на нашей границе. Тем более, что те, кто призывает к тому, чтобы "сохранить лицо Путину", будут убеждать в таком решении, утверждая, что где-то в Африке или Азии это вызывает другие проблемы. Поэтому, в наших интересах – помочь украинцам – не говоря, что бесплатно – в экспорте зерна".
Издание напоминает, что Украина является одним из крупнейших производителей зерна в мире. Эксперты предупреждают, что если украинское зерно не попадет на рынок, то в Африке и Ближнем Востоке может наступить голод.