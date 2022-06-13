В наших интересах – помочь Украине экспортировать зерно, - МИД Польши

Дефицит продовольствия в Африке и Азии может побудить Запад заключить соглашение с Россией.

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское Радио.

"В Северной Африке царит голод, на Ближнем Востоке царит голод, предусматривающий большие проблемы и отвлекающий ключевых союзников от того, что происходит на нашей границе. Тем более, что те, кто призывает к тому, чтобы "сохранить лицо Путину", будут убеждать в таком решении, утверждая, что где-то в Африке или Азии это вызывает другие проблемы. Поэтому, в наших интересах – помочь украинцам – не говоря, что бесплатно – в экспорте зерна".

Издание напоминает, что Украина является одним из крупнейших производителей зерна в мире. Эксперты предупреждают, что если украинское зерно не попадет на рынок, то в Африке и Ближнем Востоке может наступить голод.

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