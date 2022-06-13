Ненависть - движущая сила, благодаря которой продолжается российская война против Украины, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что движущей силой России в войне против Украины является ненависть ко всему украинскому, в частности, к культуре, а также свободам в Европе и мире.

Об этом он заявил в обращении к участникам American Jewish Committee Global Forum, передает Цензор.НЕТ.

"Именно ненависть является той движущей силой, благодаря которой продолжается эта российская война против Украины и против свободы в Европе, в мире. Ненависть к украинскому - к культуре украинцев, к истории Украины и к тому, что, несмотря на все ужасы, которые были в прошлом, Украина осталась хорошей, открытой страной для разных культур. Разнообразие – это важная характеристика Украины", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что российские снаряды сжигают в Украине даже российские церкви, российская армия уничтожала громады, в которых веками проживало греческое сообщество, а крымские татары на оккупированном полуострове испытывают больше всего репрессий.

"Российские ракеты били по Бабьему Яру в Киеве, российская артиллерия повредила Менору в Дробицком Яру вблизи Харькова. Откровенно антисемитские высказывания министра иностранных дел России повлекли за собой скандал мирового уровня. Этого мало", - отметил президент.

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