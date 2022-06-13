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Ненависть - движущая сила, благодаря которой продолжается российская война против Украины, - Зеленский

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Ненависть - движущая сила, благодаря которой продолжается российская война против Украины, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что движущей силой России в войне против Украины является ненависть ко всему украинскому, в частности, к культуре, а также свободам в Европе и мире.

Об этом он заявил в обращении к участникам American Jewish Committee Global Forum, передает Цензор.НЕТ.

"Именно ненависть является той движущей силой, благодаря которой продолжается эта российская война против Украины и против свободы в Европе, в мире. Ненависть к украинскому - к культуре украинцев, к истории Украины и к тому, что, несмотря на все ужасы, которые были в прошлом, Украина осталась хорошей, открытой страной для разных культур. Разнообразие – это важная характеристика Украины", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что российские снаряды сжигают в Украине даже российские церкви, российская армия уничтожала громады, в которых веками проживало греческое сообщество, а крымские татары на оккупированном полуострове испытывают больше всего репрессий.

"Российские ракеты били по Бабьему Яру в Киеве, российская артиллерия повредила Менору в Дробицком Яру вблизи Харькова. Откровенно антисемитские высказывания министра иностранных дел России повлекли за собой скандал мирового уровня. Этого мало", - отметил президент.

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Топ комментарии

  • Alexsander Sokoloff
    "Именно ненависть является той движущей силой, благодаря которой продолжается эта российская война против Украины".

    Отсутствие мозгов, раболепство перед "царём", комлеккс неполноценности, возможность узаконенно мародёрить, убивать и насиловать - вот что является их "движущей силой".
    А ненависть к "асвабадителям" является именно украинской движущей силой к отпору агрессии лаптекопытных.
  • Elvis2
    Цель орков - уничтожить все население Украины независимо от национальности, "освобожденные " территории как они сами излагают, заселить мокшами, которые будут славить карлика, петра 1, ленина, сталина. берию, великого гундяя, запивая все это стекломоем и заедая щами с кислой капустой и готовится к захватам следующих стран.
  • Vitaliy Darmits
    Крім ненависті , війну підживлюють європейські гроші наших "партнерів" з ЄС . ******* , шольци макрони та інша нечисть . Про це теж потрібно пам'ятати .
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