Уничтожить базу "вагнеровцев" в Луганской области помогло видео в TikTok, - Conflict Intelligence Team

Несколько дней назад украинские защитники уничтожили базу "вагнеровцев" в Кадиевке Луганской области.

Об этом в интервью НВ рассказал исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов, передает Цензор.НЕТ.

"Если посмотреть на отчет так называемого Министерства чрезвычайных ситуаций "ЛНР", которые говорят, что в том районе было 22 человека. Но они описывают только двух пожилых женщин. Где еще 20? Непонятно. Они признают, что стадион был разрушен, поэтому можно сделать предположение, что именно эти 20, о которых в отчете ничего нет, - вагнеровцы, которые должны погибнуть", - пояснил он.

По словам Михайлова, помогло в уничтожении "вагнеровцев" видео в TikTok, которое оккупанты сами опубликовали.

"Это TikTok какой-то был. Это не были именно пропагандисты. (Видео - Ред.), которое завирусилось, на нем было найдено здание детско-юношеской спортивной школы в городе Кадиевка. Потом их там и нашли", - добавил он.

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