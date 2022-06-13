У Шольца пока не подтверждают его визит в Киев

В Берлине пока не называют дату возможного визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев.

Соответствующую информацию о такой поездке прокомментировал в понедельник на брифинге в Берлине заместитель официального представителя федерального правительства Вольфганг Бюхнер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вы все знаете о сообщениях насчет планов визита федерального канцлера… Прошу вашего понимания, но я не могу сообщить ничего нового в этом вопросе", - сказал он.

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"Мы твердо стоим на стороне Украины", - заверил Бюхнер, добавив, что канцлер ФРГ находится в постоянном контакте с украинским лидером, а также напомнил, что Украину посетили уже несколько немецких политиков и министров.

Он также отметил, что официальный Берлин находится в постоянном контакте с партнерами по ЕС и НАТО по всем вопросам, касающимся войны в Украине.

Как сообщалось, СМИ писали о планах Шольца посетить Киев еще в этом месяце, до саммита G7, в которой председательствует сейчас Германия. Позже даже называлась дата – 16 июня. Источники утверждают, что вместе с Шольцом приедут президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги.