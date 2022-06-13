Украина в этом году соберет ориентировочно 65 млн тонн урожая. Это не критично, - Минагрополитики
Об этом в эфире национального UA-марафона заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Возможно, около 48-50 млн тонн зерновых в сумме. Конечно, это меньше, чем в предыдущие годы, когда мы привыкли к 60-75-85 млн тонн, но если взять десятилетнюю историю, когда у нас было 40-45 млн, то это не является критическим", - сообщил он.
Он уточнил, что урожай кукурузы в этом сезоне ожидается в размере около 24 млн тонн, 18-20 млн тонн пшеницы, ячменя ориентировочно 5 млн тонн.
По данным Высоцкого, также ожидается производство около 10 млн тонн подсолнечника, 2,5-2,8 млн тонн сои и около 2,5 млн тонн озимого рапса.
"Это средние показатели, смотря на среднестатистические показатели прошлых лет, и будем их корректировать по факту уборки урожая", - уточнил замминистра.