Сегодня состоится премьера фильма "Мариуполь. Город непокоренных"

Сегодня, 13 июня, на канале "Эспрессо" в 22:30 состоится премьера документального фильма Артема Шевченко, Татьяны Терещенко, Юлии Кейбал и Сергея Лукьянца "Мариуполь. Город непокоренных".

Об этом Шевченко сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Фильм был снят по заказу Министерства культуры и информационной политики в сотрудничестве с МВД Украины.

"В фильме раскрыты ключевые эпизоды тогдашней битвы за Мариуполь, в том числе - блестящая штурмовая операция на рассвете 13 июня, проведенная добровольцами "Азова", когда боевики-сепаратисты были выбиты из города. Кроме этого, подробно отражены и другие события: кровавая провокация 9 мая; осень, когда после Иловайска Мариуполь оказался на грани падения, преступление против человечности - ракетный обстрел микрорайона Восточный 24 января 2015 года и успешное наступление того же "Азова" в феврале 2015 года в Широкино", - отметил Шевченко.

В ленте участвуют: Сергей Тарута, Александр Турчинов, Арсен Аваков, гендиректор МК "Азовсталь" Энвер Цкитишвили, бывший командир "Азова" Андрей Билецкий, командир разведки "Азова" Сергей Коротких, экс-командующий НГУ и бывший министр обороны Степан Полторак, командующий сектором "М" в то время Игорь Павловский, бывший главный полицейский Донбасса Вячеслав Аброськин и другие.

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