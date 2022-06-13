Противник контролирует центр Северодонецка, там продолжаются бои высокой интенсивности, - Мотузяник

В Северодонецке продолжаются уличные бои, командование врага не считается с потерями и пытается захватить как можно больше территории.

Об этом сегодня на брифинге сказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российские войска применяют тактику времен Второй Мировой войны и основным достижением считают оцепление украинских войск и захват территорий. Особое значение враг придает достижению значительного преимущества в артиллерии и бронетехнике, практически не применяя маневры пехотой. Об этом свидетельствует анализ сообщений, в частности - о ходе боевых действий в городской застройке города Северодонецка, где продолжаются уличные бои. Командование врага не считается с потерями и пытается захватить как можно больше территории Украины. Оккупанты несут значительные потери в пехотных подразделениях Росгвардии и вооруженных сил России и продвигаются, только применяя штурмовую авиацию", - сказал Мотузя

Он отметил, что и в дальнейшем основной целью российского командования на данном этапе остается выход на административные границы Луганской и Донецкой областей, удержание сухопутного коридора с оккупированным Крымским полуостровом.

"Вооруженные силы Украины сдерживают наступательные действия российских подразделений, которые пытаются окружить наши войска в районах Северодонецка и Лисичанска и блокировать пути логистического снабжения Бахмута.

На Славянском направлении ВСУ успешно сдержали наступление противника в районе сел Долина и Богородичное. На Лиманском враг активных действий не вел, но продолжал обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Маяки и Серебрянка.



На Северодонецком направлении наши войска противостоят враждебным штурмовым действиям в самом городе, противник активно применяет артиллерию и реактивные системы залпового огня и сейчас контролирует центр Северодонецка, где продолжаются боевые действия высокой интенсивности", - добавил представитель Министерства обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противник несколько оттеснил ВСУ в Северодонецке из-за преимущества в артиллерии, штурм в направлениях Викторовка - Врубовка и Камышеваха - Врубовка отбит, - Гайдай. ФОТО

Важным, по его словам, остается Бахмутское направление, на котором украинские подразделения отразили штурм врага в направлениях Викторовка – Врубовка и Камышеваха – Врубовка. Чтобы блокировать наши подразделения, противник возобновил наступательные действия в районе с.Золотое и пытается закрепиться на рубеже населенных пунтокв Роты, Мироновка.

Также Вооруженные силы Украины успешно сдержали штурм врага на направлениях Доломитное – Кодема и Доломитное – Новолуганское. Враг наступал в этих районах, стремясь улучшить свое тактическое положение и овладеть господствующими высотами. Однако наши защитники не дали захватчикам добиться успеха. Также в этом направлении, в районе н.п. Покровское, зафиксировано ведение противником воздушной разведки с применением беспилотника.

На Кураховском направлении враг с применением пары самолетов Су-25 нанес авиационный удар по позициям наших войск в районе Красногоровки.