Противник контролирует центр Северодонецка, там продолжаются бои высокой интенсивности, - Мотузяник
Об этом сегодня на брифинге сказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Российские войска применяют тактику времен Второй Мировой войны и основным достижением считают оцепление украинских войск и захват территорий. Особое значение враг придает достижению значительного преимущества в артиллерии и бронетехнике, практически не применяя маневры пехотой. Об этом свидетельствует анализ сообщений, в частности - о ходе боевых действий в городской застройке города Северодонецка, где продолжаются уличные бои. Командование врага не считается с потерями и пытается захватить как можно больше территории Украины. Оккупанты несут значительные потери в пехотных подразделениях Росгвардии и вооруженных сил России и продвигаются, только применяя штурмовую авиацию", - сказал Мотузя
Он отметил, что и в дальнейшем основной целью российского командования на данном этапе остается выход на административные границы Луганской и Донецкой областей, удержание сухопутного коридора с оккупированным Крымским полуостровом.
"Вооруженные силы Украины сдерживают наступательные действия российских подразделений, которые пытаются окружить наши войска в районах Северодонецка и Лисичанска и блокировать пути логистического снабжения Бахмута.
На Славянском направлении ВСУ успешно сдержали наступление противника в районе сел Долина и Богородичное. На Лиманском враг активных действий не вел, но продолжал обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Маяки и Серебрянка.
На Северодонецком направлении наши войска противостоят враждебным штурмовым действиям в самом городе, противник активно применяет артиллерию и реактивные системы залпового огня и сейчас контролирует центр Северодонецка, где продолжаются боевые действия высокой интенсивности", - добавил представитель Министерства обороны.
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Важным, по его словам, остается Бахмутское направление, на котором украинские подразделения отразили штурм врага в направлениях Викторовка – Врубовка и Камышеваха – Врубовка. Чтобы блокировать наши подразделения, противник возобновил наступательные действия в районе с.Золотое и пытается закрепиться на рубеже населенных пунтокв Роты, Мироновка.
Также Вооруженные силы Украины успешно сдержали штурм врага на направлениях Доломитное – Кодема и Доломитное – Новолуганское. Враг наступал в этих районах, стремясь улучшить свое тактическое положение и овладеть господствующими высотами. Однако наши защитники не дали захватчикам добиться успеха. Также в этом направлении, в районе н.п. Покровское, зафиксировано ведение противником воздушной разведки с применением беспилотника.
На Кураховском направлении враг с применением пары самолетов Су-25 нанес авиационный удар по позициям наших войск в районе Красногоровки.