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Мариуполь будет освобожден, как и в 2014-м году, - Зеленский. ФОТОрепортаж

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Президент Владимир Зеленский в восьмую годовщину освобождения Мариуполя подчеркнул, что город снова освободят от российских оккупантов.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"В восьмую годовщину освобождения Мариуполя от пророссийских террористов мы снова боремся за него и всю Украину. Как и тогда, в 2014-м, Мариуполь снова будет свободен. Украинское знамя вернется так же, как и в каждый город и село, куда пришли оккупанты. Потому что это наша страна и наши люди!" – подчеркнул глава государства.

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Мариуполь будет освобожден, как и в 2014-м году, - Зеленский 01
Мариуполь будет освобожден, как и в 2014-м году, - Зеленский 02
Мариуполь будет освобожден, как и в 2014-м году, - Зеленский 03
Мариуполь будет освобожден, как и в 2014-м году, - Зеленский 04
Мариуполь будет освобожден, как и в 2014-м году, - Зеленский 05
Мариуполь будет освобожден, как и в 2014-м году, - Зеленский 06
Мариуполь будет освобожден, как и в 2014-м году, - Зеленский 07
Мариуполь будет освобожден, как и в 2014-м году, - Зеленский 08
Мариуполь будет освобожден, как и в 2014-м году, - Зеленский 09
Мариуполь будет освобожден, как и в 2014-м году, - Зеленский 10

Топ комментарии

  • 18c49ed2
    А ты, милок, не хочешь поведать народу Украины про причины такой быстрой оккупации Мариуполя и всего юга Запорожской и Херсонской областей? Народ все-таки хочет знать правду о своих предателях.
  • Чайка Київ
    Свіженькі видання.
  • 18c49ed2
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