Новости

Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить статус кандидата с условиями для Украины и Молдовы, - Йозвяк

11 08652
Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить статус кандидата с условиями для Украины и Молдовы, - Йозвяк
Еврокомиссия рекомендует предоставить статус кандидата на членство в ЕС Украине и Молдове с условиями.

Об этом сообщил европейский редактор "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, пишет "Европейская правда".

"Сегодня Европейская комиссия провела ориентационные дебаты по заявке на членство Украины, Молдовы и Грузии. Похоже, будет статус кандидата с условиями для Украины и Молдовы, но все равно остаются вопросы по Грузии. Решение будет принято в пятницу и страны-члены вынесут окончательный вердикт на следующей неделе", – написал он в Twitter.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 19 украинцев отправили на специализированное лечение в Норвегию и Данию. ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Alexander Kravchenko
    Умови то якраз дуже зрозумілі:
    1. Назначити голову спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
    2. Провести новий конкурс Національного Антикорупційного Бюро України;
    3. Перестати тиснути, та повернути в ефір опозиційні телеканали, зокрема "П'ятий" "Прямий" "Еспресо";
    4. Ліквідувати ОАСК;
    5. Продовжити, судову реформу;
    6. Ратифікувати Стамбульську конвенцію
    7. Ратифікувати Римський Статут, що до речі є прямим зобов'язанням України в рамках угоди про асоціацію з ЕС.
    8. Провести реформу Конституційного Суду;
    9. Впровадити новий митний кодекс, реформувавши митницю, та прибравши цій пласт корупції
    10. Провести реформу виконавчої гілки влади, прибравши вплив Президента н неї
    11. Реформувати Верховний Суд України
    Питання лише в тому, що значить з умовами? Ы коли це буде зроблено?
    Якщо нам надають статус кандидата, в обмін на зобов'язання виконати ці умови, і поки Україна їх не виконає не переходити до наступного кроку - "офіційні переговори, щодо вступу, та не надавати фінансову та економічну допомогу - це одна справа, а якщо навпаки, спочатку Україна виконує ці умови, а тільки потім(автоматично), отримує статус, то це зовсім інша справа.
  • Alexander Kravchenko
    1. Назначити голову спеціалізованої антикорупційної прокуратури - один день при бажанні;
    2. Провести новий конкурс Національного Антикорупційного Бюро України - до 1 місяця;
    3. Перестати тиснути, та повернути в ефір опозиційні телеканали, зокрема "П'ятий" "Прямий" "Еспресо" - один день при бажанні;
    4. Ліквідувати ОАСК - один день при бажанні;
    5. Продовжити, судову реформу - до 1 року при бажанні;
    6. Ратифікувати Стамбульську конвенцію - два засідання Верховної Ради при бажанні
    7. Ратифікувати Римський Статут, що до речі є прямим зобов'язанням України в рамках угоди про асоціацію з ЕС - два засідання Верховної Ради при бажанні.
    8. Провести реформу Конституційного Суду - до 1 року при бажанні;
    9. Впровадити новий митний кодекс, реформувавши митницю, та прибравши цій пласт корупції - довго, але ніхто не вимагає неможливого, головне - розпочати а закласти фундамент, при бажанні до 1 року;
    10. Провести реформу виконавчої гілки влади, прибравши вплив Президента на уряд - два засідання Верховної Ради при бажанні
    11. Реформувати Верховний Суд України - до 1 року при бажанні;
  • Тарас Редька 10f5eb5a
    Щодо комуняцької Молдови, то це велика помилка.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости