Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить статус кандидата с условиями для Украины и Молдовы, - Йозвяк

Еврокомиссия рекомендует предоставить статус кандидата на членство в ЕС Украине и Молдове с условиями.

Об этом сообщил европейский редактор "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, пишет "Европейская правда".

"Сегодня Европейская комиссия провела ориентационные дебаты по заявке на членство Украины, Молдовы и Грузии. Похоже, будет статус кандидата с условиями для Украины и Молдовы, но все равно остаются вопросы по Грузии. Решение будет принято в пятницу и страны-члены вынесут окончательный вердикт на следующей неделе", – написал он в Twitter.

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