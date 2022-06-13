Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить статус кандидата с условиями для Украины и Молдовы, - Йозвяк
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Еврокомиссия рекомендует предоставить статус кандидата на членство в ЕС Украине и Молдове с условиями.
Об этом сообщил европейский редактор "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, пишет "Европейская правда".
"Сегодня Европейская комиссия провела ориентационные дебаты по заявке на членство Украины, Молдовы и Грузии. Похоже, будет статус кандидата с условиями для Украины и Молдовы, но все равно остаются вопросы по Грузии. Решение будет принято в пятницу и страны-члены вынесут окончательный вердикт на следующей неделе", – написал он в Twitter.