Ситуация на первой линии фронта может меняться ежеминутно, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Российские оккупанты никаких наступательных действий на Юге не ведут. Они пробуют проверять оборону украинских защитников.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Роман Костенко, защищающий юг Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Армия – это в первую очередь маневры. Это разведка. Понимание, куда противник планирует перебрасывать войска и реагировать на это. Сейчас каждая из сторон пытается занять лучшие позиции. Враг наращивает технику и силы, планы рашистов по захвату Юга Украины никуда не исчезли. А для того, чтобы мы могли перейти к контрнаступлению, нужно выровнять возможности в технике и артиллерии", - пояснил парламентарий.

По его словам, ситуация на первой линии фронта может меняться ежеминутно.

"Надо понимать, что противник сейчас особо никаких наступательных действий на Юге не ведет. Он обороняется и тактически пытается проверять нашу оборону. Оккупанты хотят заняты какие-то лучшие, на их взгляд, рубежи", - добавил Костенко.

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