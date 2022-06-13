Беженцам из Украины в Германии не рады, - посол Мельник

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что страна не слишком гостеприимно относится к украинским беженцам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Мельник заявил в интервью Bild.

"Большинство украинцев возвращаются (домой), и уже давно. Из этой страны уезжает больше людей, чем к вам приезжает", – считает посол.

Он считает, что Германии следует задуматься, почему у украинцев "нет желания здесь оставаться".

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В то же время министр внутренних дел федеральной земли Бавария Йоахим Германн в комментарии Bild заявил, что Мельник не прав.

"Большое число беженцев чувствует себя (в Германии) комфортно. Знаю это по Баварии. То, что говорит Мельник, – неправда. За последние несколько недель я не раз говорил с украинскими беженцами, многими женщинами и детьми… Люди отзываются одобрительно и удивлены тем, как хорошо их принимают", – заявил Германн.