Русскоязычные песни практически исчезли из эфиров украинских радиостанций, в отличие от русского языка, - языковой омбудсмен Кремень
"Анализ суточного эфира за 30 мая 2022 года пятнадцати телерадиоорганизаций, осуществляющих общегосударственное радиовещание, проведенный Секретариатом Уполномоченного по защите государственного языка, показал лишь один случай трансляции русскоязычной песни", - говорится в сообщении пресс-службы языкового омбудсмена, передает Цензор.НЕТ
Отмечается, что телерадиоорганизации осуществляют трансляцию музыкальных произведений, выполненных преимущественно на государственном языке (62%), а также на официальных языках Европейского Союза.
"Мы увидели, что в ответ на масштабное вторжение страны-агрессора на территорию Украины из эфира украинских радиостанций исчезли не только песни российских исполнителей, но и фактически русскоязычные песни. Из проанализированных почти 4 тысяч песен зафиксировано только одна на русском языке. Это действительно впечатляет", - приводит пресс-служба слова уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя.
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Согласно сообщению, государственный язык при трансляции информационно-аналитических и развлекательных радиопередач также является доминирующим коммуникационным средством.
В то же время, были зафиксированы случаи использования негосударственного (русского) языка при информировании граждан о событиях в стране и трансляции развлекательных передач, в частности, это касается применения негосударственного языка ведущими, гостями, экспертами при прямых включениях (предоставление экспертных оценок, комментариев, интервью), трансляции информационных и новостных сюжетов, где комментарии давали на русском языке
В частности, услуга на негосударственном языке зафиксирована при распространении передач и развлекательного и информационно-аналитического характера следующими телерадиоорганизациями: АО "НСТУ" ("Украинское радио"), АО "НСТУ" ("Радио "Культура"), ГП "Новый горизонт" ( "Радио пятница"), ООО "Наше радио" ("Наше радио").
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"К сожалению, должны констатировать, что сохранение режима двуязычия характерно и для радиовещания, что ограничивает права граждан на получение информации на украинском языке", - подчеркнул Кремень.