Украина потеряла из-за войны 25% посевных площадей, - Минагрополитики

Из-за войны посевной клин в стране в этом году уменьшился на 25%, но это ни в коем случае не угрожает продовольственной безопасности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий на брифинге по теме: "Результаты завершения посевной кампании в Украине в условиях войны" в Медиацентре Украина - Укринформ.

"Существующая ныне структура посевных площадей, которая сложилась из-за временной потери территорий, продовольственной безопасности Украины не угрожает. Несмотря на потерю 25% посевных площадей, структура посевов сельскохозяйственных культур в этом году в целом более чем достаточна для обеспечения потребления, которое, в свою очередь, тоже сократилось из-за массового перемещения и внешней миграции", - заявил Высоцкий.

По его словам, главное отличие посевной в этом году, за исключением экстремального характера ее проведения в условиях боевых действий - это изменение аграрных приоритетов у сельхозпроизводителей и частичное уменьшение производства экспортно-ориентированных культур. И, соответственно, возможны потери экспортного потенциала.

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"Еще до начала войны украинские аграрии успели относительно неплохо подготовиться к проведению посевной – в Украину в феврале уже было завезено около 70% необходимых минудобрений, 60% средств защиты растений и около трети необходимых объемов горючего", - отметил Высоцкий.

Но действия агрессора нарушили стабильную работу аграрного сектора, украинские аграрии были вынуждены внести коррективы в свои решения о том, чем и как засевать поля, констатировал он.

"И хотя в целом посевные площади сократились почти на четверть, но, вместе с тем, произошло изменение в структуре посевного клина с точки зрения приоритетности культур. На это повлияло несколько факторов, а именно: блокирование черноморских портов и невозможность выращивания в военное время более ресурсоемких требовательных культур", - указал зам.министра.

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К примеру, по его словам, если в прошлом году в Украине было засеяно 42 тыс. га яровой пшеницы, то в этом году - почти 200 тыс. га.

Аналогичная ситуация - с ячменем, овсом, которого посеяно более 160 тыс. га; горох – 130-150 тыс. га. Посевные площади дефицитной и дорогостоящей гречки составляют около 80 тыс. га.

Сахарной свеклы также посеяно немало – более 180 тыс. га, что, по словам зам.министра, вполне достаточно для обеспечения внутреннего потребления и даже экспорта.

По данным Высоцкого, наибольшие изменения в структуре посевов произошли в таких классических экспортно-ориентированных категориях культур, как кукуруза, подсолнечник и соя.

"Посевы сои, этой наиболее неприхотливой к минудобрениям культуры, составили чуть меньше предыдущего года - около 1,25 млн га (в прошлом - 1,3 млн га). Посевы подсолнечника сохранились на уровне 4,7 млн ​​га. А вот кукурузы посеяно меньше, чем в прошлом году - 4,6 млн га по сравнению с прошлогодними 5,5 млн га. Хотя она и дает больший урожай и, в отличие от других культур, сложная в логистике", - отметил Высоцкий.

Как сообщалось, в настоящее время в Украине начинается подготовка к уборке первого урожая после самой сложной в истории посевной.