Молдова не рассматривает вариант отказа от Приднестровского региона ради вступления в Евросоюз, - вице-премьер Серебрян

Кишинев не будет отказываться от Приднестровья ради интеграции в Евросоюз.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс, об этом заявил в эфире телеканала RTR Moldova вице-премьер по реинтеграции Молдовы Олег Серебрян.

Он отметил, что сейчас существует теоретическая возможность синхронизировать процесс объединения страны с продвижением республики в Европейский Союз.

Я не думаю, что отказ от Приднестровья нам очень поможет с процессом евроинтеграции, а новые проблемы прибавит. Я еще не видел, чтобы страна просто так отказывалась от 11% своей территории, там живут наши граждане, их более 200 тысяч. Потом это вызовет эффект домино, именно этого мы не должны допустить", – подчеркнул Серебрян.

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