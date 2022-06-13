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Молдова не рассматривает вариант отказа от Приднестровского региона ради вступления в Евросоюз, - вице-премьер Серебрян

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Молдова не рассматривает вариант отказа от Приднестровского региона ради вступления в Евросоюз, - вице-премьер Серебрян
Кишинев не будет отказываться от Приднестровья ради интеграции в Евросоюз.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс, об этом заявил в эфире телеканала RTR Moldova вице-премьер по реинтеграции Молдовы Олег Серебрян.

Он отметил, что сейчас существует теоретическая возможность синхронизировать процесс объединения страны с продвижением республики в Европейский Союз.

Я не думаю, что отказ от Приднестровья нам очень поможет с процессом евроинтеграции, а новые проблемы прибавит. Я еще не видел, чтобы страна просто так отказывалась от 11% своей территории, там живут наши граждане, их более 200 тысяч. Потом это вызовет эффект домино, именно этого мы не должны допустить", – подчеркнул Серебрян.

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Топ комментарии

  • Alex Bylim acfe5d4d
    для Молдови зараз найкращий час повернути Придністровья але вони ніхера не роблять
  • Mykola Trofimenko
    "Я ще не бачив, щоб країна просто так відмовлялася від 11% своєї території"
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    Спитайте у боневтіка як це робиться, навіть в два рази більше.
  • Валентина Саюн
    Прочитала звернення від Сенцова. З під Сєверодонецьк. Тримайтесь і бережіть Україну
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