Ущерб от оккупации Запорожской АЭС составляет 40 млрд грн, - Энергоатом

Российские войска нанесли Запорожской атомной электростанции ущерб на 40 млрд грн.

Об этом заявил президент "Энергоатома" Петр Котин в интервью Liga, передает Цензор.НЕТ.

"Объемы ущерба, причиненного российским агрессором, на сегодняшний день мы оцениваем приблизительно в 40 млрд грн. Это уничтоженные при обстрелах и пожарах корпуса, поврежденное оборудование на Запорожской АЭС, а также потери от вынужденного сокращения производства электроэнергии", – сказал Котин.

По его словам, с начала полномасштабной войны потребление электроэнергии в стране сократилось почти на 40%, а в промышленности – на 60%.

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