Кулеба с нидерландским коллегой Хекстрой обсудили подготовку к саммиту ЕС, где будут решать судьбу статуса кандидата для Украины

Министры иностранных дел Украины и Нидерландов Дмитрий Кулеба и Вопке Хекстра обсудили подготовку к саммиту ЕС, который состоится 23-24 июня в Брюсселе, на котором будут решать судьбу статуса кандидата для Украины.